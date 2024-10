La Redel Viola fa bis: successo 85-81 contro Barcellona

La Redel fa bis: successo 85- 81 contro Barcellona al termine di un match equilibrata fino alla fine. I neroarancio fanno due su due.



La serata, esordio stagionale in campionato al PalaCalafiore, si è aperta con il commovente ricordo dello storico tifoso Pietro Mafrici, da sempre in prima fila a sostegno dei colori neroarancio.

I risultati dagli altri campi palesano l’imprevedibilità di un girone tostissimo. La sfida giocata a Reggio Calabria ha mostrato aspetti da migliorare per i neroarancio che sono, tuttavia, da affiancare ad uno spirito guerriero esibito contro l’eroica Barcellona, mai doma fino al quarantesimo.

A partire meglio è stata la formazione siciliana che ha “messo in difficoltà le strategie difensive reggine.

Nonostante l’assenza dello straniero Lopukhovk, squalificato, gli ospiti sono riusciti a contenere l’esuberanza dei locali che, infatti, ha stentato a decollare.

Pochi canestri, tanti contatti e fischi arbitrali.

Gara da ex per Fernandez e Bangu da un lato, e Manfrè, che ha mostrato giocate d’alta scuola, dall’altro.

A metà gara il presidente Carmelo Laganà ha consegna la maglia gara al Title Sponsor Redel della famiglia Barreca. Anche le selezioni Under 19 e 17 neroarancio sono state destinatarie dell’applauso del pubblico dopo i successi ai “Memorial Gebbia”.

La partita è salita di livello nel terzo quarto.

L’uomo della svolta emotiva, in mezzo a questo equilibrio, è stato Ilario Simonetti.

Ha preso per mano i suoi, da vero condottiero, con grinta, difesa e belle giocate.

Il mini break reggino, però, è stato puntualmente pareggiato dagli ospiti che, alle prese con la condizione falli di tutto il pacchetto lunghi, non hanno mollato la presa.

Coach Cadeo, a tre minuti dalla fine, ha azzeccato il cambio: Ani è stato frizzante e decisivo con le sue piroette a canestro.

Sul +6 per i locali sembrava fatta, ma la nuova sequenza di triple, prima di Tyrtyshnyk e successivamente di Miljkovic su assist spettacolare di Manfrè, hanno riportato la disputa in parità a 23 secondi dal termine.

E’ stato Manu Fernandez, Capitano neroarancio, a regalare un dispiacere alla sua ex squadra siglando i liberi della vittoria.

Mercoledì alle 20.30 la squadra di Reggio ritornerà in campo per il turno infrasettimanale al PalaQuattromiglia di Rende contro la Bim Bum.

Redel Reggio Calabria-Barcellona 4.0. 85-81

(17-21,25-23,20-22,23-15)

Redel: Idiaru 9, Mazza, Marinelli, Pes,Paulinus 1, Simonetti 16, Fernandez 10, Ani 26, Cessel 7, Donati 3, Ivanaj 6, Bangu 7. Allenatore Cadeo, Assistenti Scarpa e D’Agostino

Barcellona: Peral Solana, Cortese 2,Mita,Tyrtyshnyk 18, Marangon 4, Gojkovic 2, Palermo, Frizzarin 14, Miljjkovic 6,Manfrè 15, Epifani 20. Allenatore Biondo, Assistenti Pirri e Costantino

Arbitri Daniele Barbagallo di Acireale e Luca Beccare di Messina.