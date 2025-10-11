La Redel varca lo Stretto: terza giornata in casa del Barcellona

Terza di campionato, una sorta di “derby dello Stretto” per la Redel Reggio Calabria che domani con palla a due alle 18:30, rende vista al Barcellona al PalaAlberti dell’ex coach Cigarini.

Barcellona che ha partecipato all’ultima edizione del Trofeo Sant’Ambrogio, ma non ha affrontato i neroarancio (semifinale con Catanzaro e finale terzo-quarto posto vinta contro Rende).

Una vittoria ed una sconfitta lo score per entrambe, dopo le prime due uscite del torneo e media punti fatti-subiti praticamente identica (72.5-71.5 Barcellona; 75-75.5 Viola).

Fraga ed Aguzzoli i leader dei giallorossi, sia in termini di minuti impiegati (oltre 35) sia in termini di punti realizzati. A completare i “big-three” c’è Malkic, tra i top della formazione giallorossa. Non vanno dimenticati neppure i vari Cessel, Dancetovic, Okereke ed il giovane Bruni, già visti al PalaCalafiore qualche settimana fa, oltre Sebastianelli ultimo innesto di mercato.

Redel che dal canto suo vuole dare continuità al successo ottenuto contro Molfetta e coach Cadeo punta su Laquintana e Fiusco, tra i leader nelle statistiche neroarancio dopo i primi ottanta effettivi di gioco. Paulinus con il suo 4/4 da tre di domenica scorsa è subito in scia, così come, Marini MVP contro la Virtus nell’ultimo turno di campionato.

Dirigeranno la partita i signori Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Catalano di Pedara (CT). Al crono, Foti di San Filippo del Mela (ME).

Diretta streaming sulla pagina Facebook del club di casa, ma ci si aspetta spettacolo sugli spalti, un folto pubblico ed un buon seguito da Reggio Calabria per due tifoserie che ardono di passione per i rispettivi colori.