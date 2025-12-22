La Redel trionfa su Monopoli senza mai soffrire: 75-60

Il big-match è della Redel Reggio Calabria che conduce sempre in vantaggio e trionfa su Monopoli (sebbene gravato dalle assenze), ma senza mai soffrire e facendo divertire il numeroso pubblico accorso al PalaCalafiore che ha supportato la squadra per tutto l’arco dei quaranta minuti.

Partenza a razzo della Viola. Solida in difesa, mortifera in attacco e le sei “bombe” dei primi dieci minuti mettono subito un importante gap di venti punti. Maresca e Fernandez (due volte ciascuno), poi Zampa e Laquintana caldissimi dalla lunga, oltre i liberi di Laganà. In fase di non possesso i reggini usano benissimo il fisco, concedono solo 7 punti, 3 falli (l’ultimo a 6” dalla sirena e soprattutto catturano 11 rimbalzi con Marini e Maresca a dettare legge sotto le plance.

Fiusco da tre, apre il secondo quarto, dove la Viola è sempre avanti. Peccato per i liberi sbagliati da capitan Fernandez; dall’altra parte il solo Spatti tiene a galla Monopoli che fatica in attacco. Pugliesi che mettono a referto quasi la metà dei punti dalla lunetta (7 su 16) accorciando a cronometro fermo. All’intervallo lungo è 38-23.

Ospiti che iniziano meglio alla terza frazione di gioco, arrivando anche al -10. Ci pensa allora Fernandez a prendere per mano la squadra. Preziosissimi gli assist per Laganà e Maresca che riaccendono il PalaCalafiore, che esulta poi sulla tripla dello stesso Maresca perfettamente ripresosi dopo l’infortunio alla caviglia a pochi secondi della fine del secondo quarto. Maresca ancora a segno sull’assist no-look di Laquintana (anche lui nuovamente in campo dopo l’assenza di Rende per indisponibilità fisica), poi appoggio di Clark con rimbalzo e Viola nuovamente a +20. Per Monopoli ancora Spatti l’ultimo ad arrendersi (si chiude sul 58-42).

Regia dell’ultimo quarto affidata a Clark che incanta e fa letteralmente quello che vuole. Segna ancora Laganà e per Reggio Calabria è solo da gestire l’ampio vantaggio. Ci mette anche Marini (doppia cifra in rimbalzo!) del suo con due “stoppatone” che chiudono di fatto una gara dominata e in cui tutti i singoli hanno brillato, dando un ottimo apporto (leggasi Fiusco, Agbortabi e Zampa).

Alla sirena è festa neroarancio per un’altra super prova di squadra con cui si saluta il 2025 come meglio non si poteva.

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA-MONOPOLI 75-60

(27-7/38-23/58-42)

REDEL VIOLA RC: Fiusco 7, Agbortabi 4, Marinelli, Laganà 18, Fernandez 8, Zampa 3, Marini 2, Maresca 13, Ripepi, Clark 13, Laquintana 7. All. Cadeo.

MONOPOLI: Azzaro, Mastroianni 6, El Algbani 8, Savoldelli, Dincic 14, Spatti 20, Mastrotota, Calisi 9, Zupan 3, Milosevic. All. Ponticiello.

Arbitri: Catania di Barcellona PG e Beccore di Messina.