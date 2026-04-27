La Redel sfiora la rimonta: neroarancio secondi

Si chiude con una sconfitta nel derby col Catanzaro, la regular season della Redel Viola Reggio Calabria. Neroarancio che conservano comunque il secondo posto, vista la contemporanea sconfitta di Matera a Messina, e le vittorie di Brindisi e Ragusa per un arrivo ex-equo di ben quattro squadre in vetta alla graduatoria. Ai play-off sarà sfida con Benevento, settima del girone E.

Analizzando il match, i padroni di casa partono fortissimo e legittimano il vantaggio (massimo a +17). Nel finale, impennata d’orgoglio della formazione di Cadeo, trascinata dai 25 punti di Fernandez e dai 19 di Laganà.

Ultimi sessanta secondi al cardiopalma, con il punteggio sul 78-75: Catanzaro segna da 2, mentre il tiro di Maresca non va da 3 e calano definitivamente i titoli di coda sul derby.

Statistiche importanti per i giallorossi con ben 11 triple realizzate ed una difesa arcigna, Redel che prova a riavvicinarsi nell’ultimo quarto, ma pesano anche nell’economia del match gli 11 tiri liberi sbagliati ed il 41% al tiro da due (13/32).

Archiviare adesso questo ko, non rammaricandosi neppure per aver visto sfumare il primato in solitaria. Adesso iniziano i play-off, adesso non si può più fallire. Appuntamento per domenica 3 maggio gara-1 contro Benevento, si replica in terra campana mercoledì 6 maggio con gara-2. Eventuale gara-3 al PalaCalafiore il 10 maggio.

BASKET ACADEMY CATANZARO-REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA 84-78

(27-15/49-37/70-54)

BASKET ACADEMY CATANZARO: Greco 4, Fomba, Battaglia 11, Tomcic 16, Gaye 6, Canestrari 17, Giovannini, Luzza 7, Okiljevic 8, Basile, Giglio 6, Dozic 9. All. Sant’Ambrogio.

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA: Fiusco 7, Agbortabi 3, Marangon, Marinelli, Laganà 19, Fernandez 25, Zampa 5, Marini 7, Maresca 2, Clark 10, Viola, Damato. All. Cadeo.

ARBITRI: Beccore di Messina e Fiannanca di Porto Empedocle.