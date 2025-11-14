La Redel Reggio Calabria ufficializza l’acquisto di Marco Laganà, ruolo guardia.

Classe 1993, reggino, 194 cm, Laganà ritorna nella sua città natale dopo il biennio alla Siaz Piazza Armerina, culminato con la promozione in Serie B nazionale.

Figlio di Lucio, gloria neroarancio, Marco muove i primi passi a Reggio Calabria, nella società di famiglia. In carriera ha giocato appena diciottenne in Serie A con Biella e poi con Cantù, esperienza quest’ultima condivisa con il campione NBA Ron Artest (Metta World Peace). Si tratta per lui di un ritorno in Riva allo Stretto, dopo avere indossato le casacche anche di Leonessa Brescia, Latina, Bergamo, Ravenna, Legnano ed ancora Orlandina, Biella, Mantova, Firenze e Montecatini.

Il giocatore già oggi sarà con i compagni di squadra agli ordini dello staff tecnico.