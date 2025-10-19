La Redel Reggio Calabria punta al tris in Puglia

Quarta giornata di campionato per la Redel Reggio Calabria che ritorna al PalaCalafiore dopo la splendida vittoria ottenuta all’overtime contro Barcellona al PalAlberti.

In casa Viola si punta al terzo acuto di fila e ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, per supportare una squadra che sta emozionando e di giornata in giornata dimostra di essere sempre più un gruppo con grande carattere e voglia di vincere. Match ed avversario da prendere con le dovute accortezze e con la giusta concentrazione, come ha chiesto coach Cadeo nel pre-gara.

È, infatti, un Mola New Basket tutto scoprire quello della edizione 2025-2026. Mercoledì scorso, nel posticipo, secondo stop di fila, stavolta in casa e contro Castellaneta (87-103). Turno di riposo già osservato dai baresi, precisamente nella seconda giornata.

L’avversario di domani della Redel è sicuramente una squadra giovane e con entusiasmo. Guida tecnica affidata a coach Carlos Sordi, subentrato nella parte finale della passata stagione. Roster dinamico e con voglia di stupire. D’Agnano e Barnaba tra i riconfermati, Ramponi e Samardzic tra le new-entry. Da tenere sotto osservazione gli argentini Beltramino e Frei Meyer, oltre Trinca che conosce già Reggio Calabria.

Palla a due domenica 19 ottobre alle 18. Arbitreranno i signori Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Giunta di Ragusa.

La partita sarà visibile sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner RAC, con la telecronaca di Giovanni Mafrici, condivisa sulla pagina Facebook neroarancio.