La Redel Reggio Calabria cerca al PalaPentimele la “doppia cifra” nei successi consecutivi

Dopo aver inanellato la nona vittoria consecutiva sul parquet del Mola una settimana fa, la Redel Reggio Calabria ritrova il PalaPentimele ed è pronta ad ospitare la Valentino Basket Castellaneta.

Neroarancio che cercano la “doppia cifra” nei successi consecutivi, al cospetto di un avversario ostico e che all’andata ha avuto la meglio, infliggendo una delle quattro sconfitte stagionali a Fernandez e compagni, probabilmente nel momento di maggiore difficoltà nel girone di andata. C’è una “vendetta sportiva” che la Redel vuole provare a compiere, anche per difendere il primo posto in solitaria, ma come detto, non sarà affatto semplice. Ma non sarà facile, come ogni settimana del resto, contro i biancorossi di coach Luisi che nell’ultimo turno hanno riposato e ancora prima hanno vinto contro Mola per 87-66, raggiungendo così quota 18 punti in classifica.

Ricordando il match di andata, occhi puntati sul tiratore Buo, così come Contini e Diaz. Non da meno Postigo Lopez e D’Apice, senza dimenticare Buono, Spina Diana e Ojo. Di recente si è conclusa l’avventura di Shannon che contro Mola ha giocato la sua ultima partita, al suo posto mercoledì è stato ufficializzato il lituano Stamulis (ala/centro). Una squadra che viaggia con un’importante media punti (86.8%, esattamente come Ragusa) e che sa difendere con fisico ed aggressività.

Sarà l’occasione per i tifosi reggini di supportare la capolista solitaria, sarà l’occasione anche per la prima con la nuova maglia di fronte al pubblico amico per il neoacquisto Matteo Marangon. Tutti ingredienti che lasciano presagire un altro, ennesimo, spettacolo di pallacanestro, per continuare a coltivare il sogno neroarancio di coronare una stagione indimenticabile.

Palla a due al PalaCalafiore alle 18 domenica 15 febbraio; sfida che sarà diretta da Paolo e Matteo Filesi, entrambi della sezione di Chiaramonte Gulfi, provincia di Ragusa. Paolo Filesi dirigerà per la quarta volta in stagione i neroarancio (dopo le vittoriose sfide contro Barcellona e Rende nel girone di andata e Brindisi in quello di ritorno), mentre per il sig. Matteo Filesi sarà la seconda direzione stagionale e ritornerà di nuovo al PalaCalafiore dopo il match contro il Mola del turno di andata.

La partita sarà visibile in diretta sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner RAC, con telecronaca di Giovanni Mafrici e Fabrizio Cantarella, e sarà condivisa sulla pagina Facebook neroarancio.