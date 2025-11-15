La Redel in Puglia con l’obiettivo di rialzarsi dopo due sconfitte consecutive

Ottava giornata di campionato e la Redel Reggio Calabria torna in Puglia, stavolta ospite del Basket Corato, con l’obiettivo di rialzarsi dopo due sconfitte consecutive.

Salutato Paulinus, accolto Marco Laganà e con Agbortabi ancora ai box, coach Cadeo (sfida da ex per lui) spera di poter contare ancora su Laquintana e Maresca, rientrati quasi a regime con Milazzo, dopo lunghi stop per problemi fisici.

Padroni di casa reduci dalla vittoria esterna sul parquet di Castellaneta che riscatta così la sconfitta di misura arrivata contro Mola. Il bilancio dopo le prime sette gare è di tre vittorie e quattro sconfitte: stessi punti della Viola, ma con una gara in più.

Gli argentini Corral (esperto centro) e Cabodevilla (giovane e dinamico under) hanno sposato il progetto Corato pure in questa stagione, sotto la guida tecnica di un altro albiceleste, coach Gattone, alla sua terza annata consecutiva. Leadership, carisma e tecnica nelle mani del play Nicolò Basile: il capitano è ovviamente tra i beniamini del pubblico di casa. Buon avvio di stagione anche per i nuovi arrivi del mercato estivo, la guardia Paoletti, ventenne con alte percentuali al tiro da tre; Manisi con trascorsi in Riva allo Stretto, tra i migliori nel successo ottenuto dai suoi a Barcellona, ed ancora l’ala forte Mulevicius e l’ex Rieti Capocotta.

Palla a due ore 18 al PalaLosito dove arbitreranno i signori Laveneziana di Monopoli e Conforti di Matera. Diretta sul canale Youtube ‘Basket Corato 1962’.