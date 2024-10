La Redel fa tre su tre: vittoria a Rende

Tre su tre per la Redel che conferma il trend positivo e vince anche il derby di Calabria, in casa della Bim Bum Rende.

Primo possesso della partita per la Redel che la sblocca con Idiaru, a seguire “alley oop” finalizzato da Donati. Primo allungo con la tripla di Fernandez che porta i suoi sul 2-7. Alla tripla di Paulinus risponde Ballati, uno dei più attivi dei suoi. Il punteggio si ferma sul 9-12 a metà del primo quarto, peggiorano le percentuali delle due squadre dopo lo sprint iniziale. Due su due ai liberi per Ballati che riporta Rende a meno 1 (11-12). Gioco da 3 punti di Ani e canestro di Cessel che spingono i neroarancio ad alzare il ritmo e la linea difensiva. Cessel entra bene nel match con 4 punti, ma commette due falli quando mancano 2 minuti e 33 secondi alla fine del quarto. La tripla di Lucadamo tiene Rende a galla e la riporta sul meno 3. Chiude il quarto il “buzzer beater” di Ilario Simonetti che firma il +6 viola. Termina 20-26 in favore degli ospiti.

Cessel inchioda a due mani i primi due punti del quarto. Ginefra da 3 riduce lo scarto punendo la difesa neroarancio, ma il solito Cessel lavora sotto canestro e firma il massimo vantaggio Redel, 23-32, quando mancano poco meno di 7 minuti all’intervallo lungo. La bomba di Ivanaj crea qualche preoccupazione, rispondono immediatamente i padroni di casa che superano la zone press della Viola senza troppe difficoltà; il posizionamento di Tartamella fa male, firma il meno 10. Il mini break targato De Angelis-Ballati riporta la partita sul 25-31. A 2 minuti e 47 secondi dal termine del secondo quarto il fallo tecnico fischiato a Ballati interrompe il parziale biancorosso. Ne approfitta Ani che realizza 5 punti per il nuovo allungo Viola.

Il secondo quarto si chiude sul punteggio di 39-49.

Idiaru da 3, risponde Baquero: riparte ad alto ritmo il derby calabrese nel terzo quarto. Ginefra suona la carica, aiutato dalle proteste di Simonetti che costano un fallo tecnico agli ospiti. Il piazzato di Tartamella per il 47-52, parziale Rende. Timeout chiamato da coach Cadeo per cambiare l’inerzia iniziale del terzo quarto, ma i suoi escono malissimo dalla panchina e De Angelis fa 2 su 2 ai liberi per ridurre lo scarto. Qualche errore di troppo a metà terzo quarto, fase poco spettacolare della partita caratterizzata da tanti falli per entrambe le squadre (4 falli sia per De Angelis che per Cessel). Preciso dalla lunetta Simonetti, talentuoso Fernandez con la mancina, concreto Donati che realizza e porta i suoi sul +8. Si aggiunge la tripla di Ivanaj, doppia cifra di vantaggio per la Redel a un minuto dal termine del terzo quarto. Si conclude sul 58-69.

Paulinus parte fortissimo: penetrazione e canestro, stoppata e palloni deviati. 58-71 a 7 minuti e mezzo dalla fine, Rende ci prova, ma la difesa Redel resiste e recupera palloni.

Quinto fallo di Cessel e bomba di Fernandez a metà ultimo quarto per il 61-76. Palla persa di Ballati e contropiede concluso da Idiaru, i neroarancio provano ancora la fuga.

Baquero e De Angelis sono gli ultimi a mollare, Simonetti commette il quinto fallo e termina la sua partita con 3 minuti di anticipo.

Fernandez mette il punto esclamativo sulla vittoria della Redel e chiude il match con una tripla. Termina 72-85 in favore della Viola che sigla la terza vittoria consecutiva su tre partite giocate.

Sintegra Srl Rende – Redel Reggio Calabria 72-85 (20-26 / 19-23 / 19-20 / 14-16)

Sintegra Srl Rende: Gatta 2, Madrigrano, Montemurro, Lucadamo 3, Ginefra 9, Shivets’ , Ballati 13, Tartamella 16, Baquero 14, Guido 0, Morales 2, De Angelis 13.

Redel Reggio Calabria: Idiaru 7, Ani 12, Paulinus 7, Simonetti 11, Fernandez 20, Sgarlato, Marinelli, Cessel 10, Donati 8, Ivanaj 6, Nicoló, Bangu 4. Allenatore Cadeo

Arbitri Sacco di Salerno e Caputo di Lamezia Terme