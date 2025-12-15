La Redel espugna il PalaQuattromiglia di Rende

Si cercava la continuità nelle vittorie e la vittoria è arrivata per la Redel Reggio Calabria che espugna 67-77 il PalaQuattromiglia di Rende. Contro un avversario mai domo, i neroarancio fanno sembrare tutto semplice una volta alzata l’intensità in difesa ed in attacco. Biancorossi che dall’altra parte erano riusciti con un break di 10-0 a ribaltare a inizio terzo periodo il punteggio, prima di subire il controsorpasso di Marini e compagni, bravi a ricompattarsi ed a reagire prontamente.

Primo quarto ordinato da parte della Viola che cerca di non forzare in attacco, facendo anche una buona difesa, fino però a concedere cinque punti negli ultimi secondi al Rende che sulla sirena si porta sul -3 (11-14). Bella la tripla di Marini, che, come Laganà e Fiusco, segna da sotto canestro, oltre i liberi di Agbortabi (due su due più un appoggio da sotto) e Clark.

Allunga il vantaggio la Redel nel secondo periodo, arrivando anche al +13, concedendo però ancora qualcosa a Rende nell’ultima parte, tanto che coach Cadeo è costretto a chiamare timeout a 30’’ dall’intervallo. Laganà arresto e tiro, dopo l’assist precedente per Agbortabi. “And one” di Clark, mentre Fernandez e Laganà lavorano a meraviglia confezionando altri due punti. Alla tripla di Boccasavia risponde dall’angolo Maresca, dopo una circolazione praticamente perfetta dei neroarancio. Padroni di casa che passano a zona, 3-2, e recuperano numerosi palloni in difesa, trovando dall’altra parte i canestri di Boccasavia, Dovera, Cagnacci e Yeyap, per il 28-35 di fine primo tempo.

L’inizio del terzo quarto è di marca biancorossa, con Dovera, Cagnacci e Boccasavia che piazzano un parziale di 10-0 che porta in vantaggio Rende (38-35). La Viola si scuote e in un amen ribalta con un controparziale di 13-0. Apre il libero di Maresca, poi il contropiede di Fiusco. Tocca al duo Maresca-Laganà, mettere di nuovo il match sui binari giusti. Edo si guadagna e trasforma con un 3/3 dai liberi e poi realizza dalla media; Marco invece appoggia a canestro e qualche azione dopo mette dentro dei tiri liberi importantissimi. Risponde Dovera con due triple, mentre Fiusco fa “due più uno” e capitan Fernandez segna da tre. Finisce il periodo sul 46-54.

Nel periodo conclusivo, Clark e Maresca aprono il conto dei canestri con due “bombe” preziose per i reggini. Ancora Maresca a segno da due, poi gancio di Agbortabi, mentre dall’altra parte pregevole alley-up sull’asse Cavalieri-Yeyap. Rende che si riavvicina fino al -10, ma ci pensa Fernadez (11 rimbalzi e 5 assist per il capitano) con un altro tiro da tre, seguito dal 2/2 dai liberi per il top-scorer Edoardo Maresca; 21 per lui, supportato dalle doppie cifre di Laganà e Marini. Proprio Marini per superare quota 70, Maresca, ancora, per il +17, nuovo massimo vantaggio. Boccasavia e Yeyap sono gli ultimi ad arrendersi con Rende che sceglie il fallo sistematico e l’immediato tiro da tre. Non basta ai volenterosi padroni di casa e Viola che vince alla sirena 77-67, non prima dell’esordio sul parquet di Marinelli.

Appuntamento per l’ultima dell’anno al PalaCalafiore nel big-match contro Monopoli domenica prossima.

BIM BUM BASKET RENDE-REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA 67-77

(11-14/28-35/46-54)

BIM BUM BASKET RENDE: Gagliardi, Usai 2, Cavalieri 7, Cerchiaro, Tarozzi, Dovera 17, Boccasavia 15, Guido, Cagnacci 12, Schifeo 2, Yeyap 12. All. Carbone.

REDEL REGGIO CALABRIA: Fiusco 8, Agbortabi 8, Marinelli, Laganà 13, Fernandez 8, Zampa, Marini 11, Maresca 21, Clark 7, Damato, Laquintana. All. Cadeo.

Arbitri: Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Giunta di Ragusa