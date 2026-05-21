La Redel domina gara 3 e accede in semifinale

Un ciclone neroarancio spazza via tutte le paure della vigilia, in un PalaCalafiore scintillante di tifosi per un autentico spettacolo sportivo. La Redel Viola, bravissima nel ricompattarsi dopo il ko di gara-2, non ha tradito le attese, giocando una pallacanestro solida, concreta, attenta in difesa e sciorinando le tante opzioni in attacco che ha nelle proprie corde e che, specialmente nei primi due quarti, hanno spianato la strada verso un successo stra-meritato dai ragazzi di coach Cadeo.

Primo periodo a senso unico, con Marini prima e Laquintana poi che piazzano due ottimi break che fanno volare i padroni di casa i quali in difesa chiudono, raddoppiano e catturano rimbalzi preziosi. Termina 25-14 e sulla falsa riga dei primi 10’ la Redel detta legge anche nei secondi. Tripla di Clark e Laquintana ne fa invece due e la seconda è anticipata da una stoppata di Maresca. Ottimo impatto dalla panchina dei lunghi Agbortabi, Zampa e Marangon, così come in tutto l’arco del match preziosissimo l’apporto di Maresca che pur non segnando, ci mette il fisico, prende rimbalzi e recupera palloni. Si va al riposo sul 43-25.

Al cambio di campo partenza equilibrata con la Viola che rifiata, ma che piazza una splendida schiacciata con Fiusco in contropiede. Arriva il primo (e unico) punto della serata di Fraga, dalla lunetta, mentre Laquintana tocca quota 19 facendo impazzire i tifosi neroarancio a cento secondi dalla fine della terza frazione che si concluderà sul 57-40.

Bisogna attendere il quarto minuto per i primi canestri dei padroni di casa, con le triple di Fernandez e Clark che rispondono allo 0-6 ospite. E allora riprende il monologo neroarancio, con Marini che rimette la Viola a +19, mentre Laganà chiude la sua serata con gli effetti speciali dal post basso per il 67-48. C’è spazio anche per Marinelli (che fa 2/2 dalla lunetta) e Macrillante, in un finale di gara che viene accompagnato dalle urla di esultanza e di festa del popolo neroarancio.

Domani si conoscerà il nome della prossima avversaria di Zampa e compagni, con gara-3 tra Angri e Monopoli. In ogni caso la Viola avrà il fattore campo a favore anche per queste semifinali. Rifiatare, metabolizzare la vittoria, ripartire dalle certezze ed affinare i dettagli, pronti a tuffarsi in una nuova serie, l’ultima prima della finale.

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA-BARCELLONA 72-55

(25-14/43-25/57-40)

REDEL VIOLA RC: Agbortabi, Fiusco 7, Marangon, Marinelli 2, Laganà 12, Fernandez 5, Zampa, Marini 16, Maresca, Clark 11, Laquintana 19, Macrillante. All. Cadeo.

BARCELLONA: Okereke 6, Di Marzio 4, Aguzzoli 13, Malkic 8, Sebastianelli 16, Sindoni, Dancetovic, Cessel 4, Fraga 1, Galipò 3, Grivo. All. Bartocci.

ARBITRI: Beccore di Messina e Tartamella di Erice (TP)