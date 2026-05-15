La Redel conquista Gara 1 dei quarti di finale

Un’altra prestazione da incorniciare per la Redel Viola Reggio Calabria che a distanza di pochi giorni da gara-3 con Benevento, esalta il PalaCalafiore ed i suoi tifosi accorsi numerosi e rumorosi per supportare i ragazzi di coach Cadeo. Contro Barcellona, nel quarto di finale, arriva un successo prezioso, che mette in mostra il carattere e la grinta di un gruppo che conferma le molteplici soluzioni offensive al suo arsenale. Quattro in doppia cifra con Laganà (17 e 10 rimbalzi), Fiusco (13), Clark (11) e Fernandez (10), ma non da meno i punti pesanti di Maresca (8 rimbalzi e 2 stoppate) e Laquintana preziosissimi.

Ma ancor di più è una prova di maturità: gara condotta sempre in vantaggio e forte impatto di tutti gli effettivi, capaci soprattutto di resistere ai molteplici tentativi di rimonta dei giallorossi, ed a respingerli con la giusta determinazione e sagacia tecnico-tattica.

La partenza è tutta a tinte neroarancio e ci pensano subito Marini, Fiusco e Fernandez con le rispettive “bombe” ad infiammare un PalaCalafiore effetto bolgia. Il capitano piazza anche due assist belli ed importanti, mentre in difesa si serrano le maglie con grinta e caparbietà. Superata la metà del primo quarto, coach Bartocci chiama timeout sul 17-8; al rientro c’è Maresca che piazza la tripla (7 punti per lui in avvio) con la Viola che detta il ritmo alla gara e chiude sul 24-15 alla prima sirena.

Secondo quarto che si apre con lo 0-7 ospite; segna Laganà al quale poi viene fischiato un fallo che manda per tre volte dalla lunetta Sebastianelli che realizza tutto e fa 26-25 in circa due minuti. Ed è un secondo quarto che vede break da una parte e dall’altra: Redel che riprova ad allungare, con Fiusco e Laganà in evidenza, con Fraga che risponde dalla parte opposta del parquet. Sono gli attacchi a farla da padrone e il parziale si chiude sul 22-26 ospite che vale il 46-41 all’intervallo.

Al cambio campo la tripla di Fraga mette in parità la sfida (46-46), ma Laganà riporta avanti la Redel con 7 punti in sequenza, rispondendo anche alla bomba ancora di Fraga. Padroni di casa che cercano di scappare via con Clark che prima da un angolo e poi dall’altro, firma il 59-50 e PalaCalafiore in delirio. Laquintana per il +10 che segna la conclusione alla mezz’ora di gioco.

Viola sempre avanti nel punteggio e che nell’ultimo periodo allunga fino al +12 (72-60, ma il massimo vantaggio è stato di +13) grazie ai canestri da tre di Fiusco, Laquintana e Clark che “puniscono” la difesa igea. Il vantaggio rimarrà fino alla sirena conclusiva, impreziosito dalle stoppate di Maresca e dai canestri dei vari Laganà, Laquintana, Marangon, Clark e Fiusco che chiudono i conti. Finisce 76-68, nonostante l’ultimo vano tentativo di rimonta giallorossa, guidato da Fraga, Malkic e Sebastianelli.

Successo fortemente voluto e meritato, specialmente se si considera il poco tempo a disposizione per recuperare dopo la serie con Benevento. Ora bisogna ricaricare le pile e prepararsi alla trasferta del PalAlberti, domenica sera alle 20:45 per provare a guadagnare subito il match-point che vale l’accesso alla semifinale contro la vincente tra Angri (in vantaggio dopo gara-1) e Monopoli. Dall’altra parte del tabellone Catanzaro espugna Matera in gara-1, mentre Avellino supera agevolmente Cagliari.

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA-BARCELLONA 76-68

(24-15/46-41/59-50)

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA: Fiusco 13, Agbortabi, Marangon 5, Marinelli, Laganà 17, Fernandez 10, Zampa 1, Marini 5, Maresca 7, Clark 11, Laquintana 7, Macrillante. All. Cadeo.

BARCELLONA: Okereke 5, Di Marzio, Aguzzoli 10, Malkic 12, Sebastianelli 11, Sindoni, Dancetovic 2, Cessel 2, Fraga 18, Galipò 8, Grivo. All. Bartocci.

ARBITRI: Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Giunta di Ragusa.