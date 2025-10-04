La Redel chiama a raccolta i tifosi: a Reggio Calabria arriva Molfetta

Seconda giornata di campionato, la prima in casa per la Redel Reggio Calabria che “abbraccia” i suoi tifosi.

Al PalaCalafiore arriva la Virtus Molfetta, già incontrata ai play-in della scorsa stagione. Bilancio in parità, con le due compagini vittoriose in trasferta. Pugliesi che si aggiudicarono l’andata (90-79) e calabresi che vinsero in rimonta (84-76) con 32 punti di Ani.

Molfetta che è partita bene nel primo turno del girone F di Serie B Interregionale, superando 96-93 Castellaneta, guidata dai 25 di Bolis e dalle doppie di Sirakov, Favali e Daunys.

È una Virtus giovane, con voglia di stupire quella allenata da Gianluca Gallo, ritornato quest’anno dopo l’esperienza del 2021-2022. Un roster che è ripartito dalle conferme del bulgaro Sirakov (quarta stagione per lui in biancoazzurro) e del play Shaka Balladino.

Tra i volti nuovi, che si sono presentati nel miglior modo possibile, la guarda Bolis (ex Antoniana), il lituano Daunys (ala forte di 197 cm) e l’ex Capo d’Orlando, Salerno, Ozzano, Chieti e Roseto, Gian Carlo Favali (15 punti di media per lui nella passata stagione). Per Mezzina ed il molfettese Annese si tratta di graditi ritorni con i colori biancoazzurri, dopo averli indossati due stagioni fa. Ancora, il playmaker classe 2003, Simone Quarta (ex Milazzo), ed infine i gli “altissimi” Senghor (centro di 208 cm, ex Frosinone e Firenze) e Pieri (classe 2004 per 2,04 metri), senza dimenticare i promettenti Potito e Delins.

In casa Redel si punta a riscattare il passo falso di Brindisi e per farlo la compagine neroarancio chiede tutto il supporto possibile ai propri tifosi. Viola che si è allenata bene in settimana, ed arriva carica e con la voglia di non fallire al PalaCalafiore e iniziare la sua marcia in campionato.

Palla a due domenica 6 ottobre alle 18. Dirigeranno l’incontro Greco di Catanzaro e Loccisano di Cosenza.

La partita sarà visibile sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner Rac, con telecronaca di Giovanni Mafrici, e sarà condivisa sulla pagina Facebook