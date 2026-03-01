La Redel a Milazzo vuole rafforzare il primo posto

Dopo il turno di sosta previsto dal calendario, la Redel Reggio Calabria, ricaricate le pile, ritorna sul parquet e riparte dalla trasferta di Milazzo contro gli Svincolati.

Entrambe le compagini sono reduci dal match contro Castellaneta: neroarancio vittoriosi al PalaCalafiore (nettamente, in quella che è stata la decima consecutiva) nel match disputato prima del turno di riposo; siciliani invece che sono incappati in una sconfitta nonostante il nuovo acquisto di mercato, Skesters, sia stato il miglior realizzatore.

Svincolati che fin qui sono stati l’unica formazione a superare la Viola sul proprio rettangolo di gioco, in un match di andata in cui l’ex di turno, Marangon, aveva anche realizzato 12 punti (con tanto di turbante in testa per un taglio, nda). Rispetto al match “di un girone fa”, la compagine mamertina è sicuramente cambiata e recentemente, oltre Marangon passato proprio ai reggini, hanno salutato anche il lungo Rimsa e l’esterno Lalic (21 punti in due all’andata). Ancora in squadra, il play reggino Valerio Costa, capitan Bolletta, sotto le plance ci saranno le lunghissime braccia di Malulal, senza dimenticare Spada, Maiorana ed il giovane ucraino, Druzheliubov; il tutto sotto la sapiente guida tecnica di coach Priulla.

Redel che dunque vuole riscattare la sconfitta dell’andata, in quella che di fatto è stata l’ultima partita senza Marco Laganà che avrebbe fatto il suo esordio qualche giorno dopo, in quel di Corato. Si insegue l’undicesimo acuto di fila che consentirebbe di rafforzare il primo posto visto che nella scorsa giornata il ko del Ragusa ha lasciato gli uomini di Cadeo in vetta alla graduatoria. E, a proposito di Corato, si tornerà in campo giovedì 5 marzo (anziché domenica 8) proprio per il match con i neroverdi pugliesi, in quello che si preannuncia un tour de force, con due impegni ravvicinati nello spazio di 11 giorni.

Palla a due alle 18:30, questa sera, al PalaMilone di Milazzo dove arbitreranno Giunta di Ragusa e Fiannanca di Siracusa (entrambi alla terza direzione stagionale di una gara della Redel; fin qui precedenti positivi per i calabresi che hanno sempre vinto).