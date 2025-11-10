La reazione dell’ultimo periodo non basta alla Redel: arriva la prima sconfitta interna stagionale

La reazione dell’ultimo periodo non basta alla Redel Reggio Calabria che incassa la prima sconfitta interna stagionale. Il 6/6 tra primo e (inizio) secondo quarto del Milazzo crea un solco inarrivabile per i neroarancio che a 3:35 dalla fine erano riusciti a riportarsi sul -4 (63-67).

Dopo l’allungo iniziale degli ospiti, nel secondo periodo si segna col contagocce. Nella seconda parte, i break di Malulal e Costa, allungano le distanze fino al 30-49 dell’intervallo e distanze che rimarranno praticamente tali anche a fine del terzo periodo.

Nell’ultimo, meglio la Viola, con Laquintana e Fernandez in evidenza, e la bomba di Fiusco che esalta il PalaCalafiore. Reggini che si riavvicinano, attaccando bene la zona di Milazzo, poi Clark segna i due punti del -4 che porta al time-out mamertino. Altra tripla di Costa e due liberi di Rimsa rimettono a distanza di sicurezza gli Svincolati, e non basta la tripla di Laquintana (20 punti per lui, rientrato dopo un lungo stop per problemi fisici) che riaccende le speranze, quando ormai il tempo scivola via verso la sirena conclusiva.

REDEL REGGIO CALABRIA-SVINCOLATI MILAZZO 68-74

(16-29/30-49/43-61)

Redel Reggio Calabria: Fiusco 3, Ani, Paulinus 4, Fernandez 14, Zampa 3, Viola, Marini 6, Maresca 8, Clark 10, Laquintana 20, Zumbo, Macrillanti. Coach: Cadeo.

Svincolati Milazzo: Maiorana 7, Malulal 10, Costa 14, Spada 2, La Bua, Lalic 9, Bolletta 8, Rimsa 12, Alioto, Marangon 12. Coach. Priulla.

Arbitri: Greco di Catanzaro e Catania di Barcellona Pozzo di Gotto