La quarta giornata del “Serreinfestival” dedicata alle donne e allo sport: il programma (7 agosto)

La galassia rosa sarà la protagonista della quarta giornata del “Serreinfestival”. Alle 11.30 sarà infatti aperta in piazza Azaria Tedeschi la mostra “L’omaggio al mondo femminile” con gli scatti di Saverio Miceli, medico esploratore, mentre alle 19 ci sarà il dibattito sullo stesso tema con la presenza della coordinatrice e del direttore artistico del “Serreinfestival”, Maria Rosaria Franzè e Armando Vitale, della docente di Storia e Filosofia Mariella Calogero e della presidente dell’associazione “Femmina” Valeria Giancotti. Il pomeriggio sarà invece riservato alla gara podistica promozionale “Corrinsieme Serra San Bruno”, organizzata in collaborazione con il Centro sportivo Libertas. A coronamento della giornata avrà luogo in piazza Guido il concerto di TFR band.