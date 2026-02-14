La Puliservice vuole mettersi alle spalle la prima sconfitta della stagione

Vincere per mettersi alle spalle la prima sconfitta della stagione.

Vincere per prepararsi al meglio al return match di Coppa Calabria Memorial Sorrenti, in programma il 20 febbraio alle 20.45 al Boccioni.



Vincere per confermarsi padrona del girone, che, in campionato, ha perso solo un punto per strada.

Non sarà facile.

L’Arpaia Lamezia è una squadra in crescita continua.

La fuoricategoria Stefania Papa e le sue compagne hanno dimostrato, con la vittoria al tie-break in Coppa, di essere un osso durissimo.

Dunque, match probante anche in vista dei playoff per la capolista Puliservice.

Nella gara di andata, in campionato, terminò 3-0: 25-16, 25-22 e 26-24.

Le amaranto giocheranno, ancora una volta al PalaGatti alle 16.30 di oggi, sabato 14 febbraio.

Cinque giornate al termine della regular season prima di volare ai playoff.