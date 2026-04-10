La Puliservice vuole la semifinale

Sotto rete alle 19 di sabato al Boccioni.

Gara decisiva.

Non si può sbagliare.

La Puliservice Reggio Calabria ritorna in campo per gara due del quarto di finale di playoff.

Gara secca e non si può sbagliare.

Dopo il successo pre-pasquale, 1-3 al PalaFilpo di Castrovillari, le amaranto di Franco Giglietta vogliono rispettare i pronostici.

Di scontato non vi è nulla e occorre ricordare anche le eventualità possibili: in caso di successo reggino, si procederà verso la semifinale giocando la nuova sfida contro la vincente della gara tra Arpaia Lamezia e Bisignano, con la situazione attuale di 3-1 per le lametine che hanno vinto in casa;

qualora l’Avolio Nova vincesse 3-0 al Boccioni passerà il turno; in caso di vittoria per 3-1 delle giovani del Pollino nella gara del sabato si continuerà con la formula del Golden Set.



Le gare del network Sport Specialist si concluderanno domenica alle 18 al PalaCalafiore con la sfida della prima squadra, la Domotek Volley, impegnata nella sfida di spareggio per la Serie A2 contro la Conad Volley Tricolore Reggio Emilia.