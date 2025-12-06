La Puliservice vuole continuare il filotto di vittorie

Guai a dare nulla per scontato.
La Puliservice Reggio Calabria di mister Giglietta veleggiano in classifica e vogliono continuare a vincere.
8 successi, di cui uno solo al tie-break.
Vetta della classifica con due punti di vantaggio sull’inseguitrice New Teosidos.
Prossima avversaria la Evergreen di Bova.
Gruppo in salute con D’Elia in fase di recupero: l’atleta ha iniziato il lavoro differenziato e potrebbe essere pronta per la prima del girone di ritorno.
Nel frattempo, è stata sostituita brillantemente dalla giovane Sartiano.
Oggi si vuole continuare a far bene, senza guardare alla classifica, al momento magra, delle giovani joniche.
La gara è inserita nel contesto del sabato amaranto che inizierà alle 17, al Boccioni con la gara tra l’Amaro Dhelios e la Luck Tigano.
A seguire, alle 19, spazio alle ragazze.
La capofila, invece, la Domotek Volley di Serie A3, è attesa a Terni, dove domenica 7 dicembre alle 16 sfiderà la neopromossa compagine umbra.