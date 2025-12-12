La Puliservice vuole allungare la striscia di vittorie

La capolista Puliservice Reggio Calabria ritorna in campo.

La società associata al progetto Sportspecialist vuole allungare la striscia di vittorie.



Solo risultati utili acquisiti: un unico successo al tie-break.

Sabato, le amaranto dei mister Franco Giglietta e Luciano Azzarà giocheranno sul rettangolo del Palasport “Filippo Turati” di Cinquefrondi.

L’appuntamento è in casa della Rodinò Costruzioni di Siderno.

In campo alle 18.

Le amaranto comandano il ranking con due punti di vantaggio sulla New Teosidos, quindi, non possono permettersi passi falsi.

Le avversarie sono ferme all’ottavo posto in classifica a quota dieci con 3 vittorie nel bagaglio.

Out Nava e D’Elia per le reggine.

La Jonica Volley, allenata da Peppe Greco, si è tolta tantissime soddisfazioni nei campionati giovanili.