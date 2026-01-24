La Puliservice torna in campo per proseguire la marcia vincente

Ritorna in campo la C Femminile.

La Puliservice capolista non vede l’ora di continuare la propria marcia.

Si gioca a Pizzo.



Dopo il rinvio della gara di Coppa Calabria, le amaranto di Mister Giglietta scendono in campo alle 18,45 in casa delle giovanissime della Radioxstore Lory Volley Pizzo.

La squadra di Pizzo, sarà l’avversaria della sfida di Coppa Calabria “Memorial Sergio Sorrenti”, il 27 gennaio, sempre in casa della Lory, alle 18.

3-0 per le reggine in entrambe le sfide stagionali.



Fino al momento, in questa prima fase, Capitan Suelen Oliveira e compagne hanno perso solo un punticino per strada, inanellando tredici successi consecutivi, attendendo la seconda fase, con 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Di ottimo livello il test amichevole giocato venerdì contro Palmi, per tenere alto il ritmo.