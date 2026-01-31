La Puliservice torna a giocare in casa

Sei giornate al termine della stagione regolare per la Puliservice Reggio Calabria.

Punteggio pieno, o quasi, per Capitan Suelen Oliveira e compagne.

Dopo un tour di trasferte, le amaranto ritornano a casa: alle 18.30 le amaranto scenderanno in campo al Boccioni.



L’ospite è il team della Cidue di Campo Calabro.

41 punti e vetta solitaria per le ragazze allenate dai mister Giglietta ed Azzarà.

Quinto posto e 26 punti per il sestetto campese.

Le ospiti sono reduci dalla vittoria contro Gioia Tauro.

Settimana intensa per le reggine, con Giulia Speranza ai box per malanni di stagione, ma pronta a rientrare.

In Coppa Calabria Memorial Sorrenti, intanto, è stata definita l’avversaria: la Puliservice affronterà Arpaia Lamezia con data, nel mese di febbraio ancora da definire ufficialmente.