La Puliservice stecca gara 2 di finale: appuntamento decisivo a sabato 30 maggio per l’ultima sfida

Servirà gara 3 anche alla Puliservice.



Le ragazze della Puliservice steccano gara 2 e dovranno provare a vincere, sabato 30 maggio alle 19 al PalaCsi di Gallina contro la Pallavolo Rossano.



Ha prevalso il fattore campo.

La squadra di Franco Giglietta ha ceduto il passo.

3-1 per le avversarie già campionesse della Coppa Calabria “Memorial Sergio Sorrenti” che adesso cercheranno il colpo corsaro.

La trama dei primi due set, sarà quella decisiva per l’andamento della gara stessa.

D’Elia in difesa, Martina Salvatore, Federica Perri, Ilenia Buonfiglio in evidenza ma non è stato sufficiente.



La prossima sarà una settimana in cui lavorare sodo per continuare a sognare la promozione in Serie B.