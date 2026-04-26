La Puliservice si gioca l’accesso alla finalissima del campionato

La Puliservice di Franco Giglietta ritorna al PalaGatti di Lamezia Terme per dimostrare che il 3-0 del Boccioni è stato una certezza e pr superare l’imprevedibile Arpaia, conquistando la finalissima per la promozione in Serie B.



Sarà nuovamente re-match della Coppa Calabria, contro la Pallavolo Rossano? Lo scopriremo presto.

Capitan Suelen Oliveira e compagne sono pronte a giocare con la solita grinta ed il grande cuore che le contraddistingue. In caso di vittoria delle lametine, rispetto alle sfide antecedenti in cui era prevista la formula del Golden Set, si procederà alla gara tre, nuovamente al Boccioni.

Lo staff tecnico amaranto è consapevole che la gara potrebbe rivelarsi tutt’altra storia rispetto alla sfida d’andata ed i trascorsi in Coppa lo hanno dimostrato.

Servirà dunque, una bella prova per regalarsi la finalissima. Si gioca alle ore 20.30 in terra lametina.