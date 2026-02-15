La Puliservice ruggisce in trasferta

La Puliservice di mister Giglietta ruggisce al PalaGatti di Lamezia Terme regalandosi un San Valentino da urlo. 1-3 in casa dell’Arpaia, una prova che cancella immediatamente la prima sconfitta stagionale subita al tie break mercoledì scorso sullo stesso campo. Vittoria che legittima la vetta della classifica e rilancia le grandi ambizioni in vista della decisiva sfida, relativa al quarto di finale di Coppa Calabria Memorial Sergio Sorrenti in programma alle 20:30 di venerdì 20 febbraio al Boccioni

Questi parziali dei set: 11-25, 22-25, 25-20 e 23-25.



Nella prima frazione le amaranto hanno imposto una superiorità notevole nelle due fasi.

L’Arpaia Lamezia, dal secondo set, ha cominciato a giocare bene soprattutto in difesa rendendo difficile l’attacco ospite. Ciononostante anche in qeusto frangente avrà la meglio il team reggino, a differenza del terzo appannaggio dell’arrembante formazione lametina.

L’arma vincente decisiva è stata il gioco di squadra. Insieme su ogni palla, credendo in ogni azione fino ad arrivare alla vittoria nel quarto set che ha dimostrato, una volta ancora, il grande potenziale delle pallavoliste amaranto.