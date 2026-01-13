La Puliservice Reggio Calabria si isola in vetta alla classifica

Un derby di carattere, un passo da gigante verso l’obiettivo. La Puliservice Reggio Calabria si è isolata ancor di più in vetta alla classifica del proprio girone della Serie C femminile calabrese, grazie ad una prestazione di autorità e personalità nel big match contro l’inseguitrice diretta, la New Teodosis.



Al termine della partita, terminata 3-0 per le amaranto di mister Giglietta, l’atmosfera era euforica. Una vittoria netta, che non ammette repliche e vale la leadership solitaria e un messaggio di forza all’intero raggruppamento.

A suggellare la serata perfetta, le parole della Capitana e faro della squadra, Suelen Oliveira, al termine del match: “È stata una bellissima vittoria, è una vittoria importante perché ora abbiamo un buon distacco dalla seconda. Siamo felici soprattutto della prestazione di tutto il gruppo”.

La brasiliana, punto di riferimento esperto in un roster di giovani promesse, ha sottolineato con orgoglio il legame con la città e la società: “Sono felicissima e orgogliosa del pubblico perché oggi eravamo in tanti. È una vittoria importante, un gruppo giovane tranne me, però sono felice perché stiamo crescendo come squadra. È fondamentale soprattutto in vista della seconda fase”.

Un messaggio chiaro, quello lanciato dalla Puliservice, che va oltre il rettangolo di gioco. Oliveira ha voluto evidenziare anche il sostegno del club nella sua interezza: “È stato un bellissimo segnale, soprattutto della società. C’era tutta la società, i giocatori della Serie A3 freschi di qualificazione alla Coppa Italia nazionale. Siamo felici soprattutto di aver portato a casa questi tre punti”.

Un riferimento non casuale ai pallavolisti della prima squadra maschile, presenti in tribuna, che sottolinea l’unità e il progetto comune del club reggino. Con questa vittoria, le amaranto allungano il loro vantaggio in classifica, consolidando il ruolo di grandi favorite per la conquista del girone.