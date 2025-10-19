La Puliservice Reggio Calabria continua la sua striscia positiva e fa due vittorie in due partite.



Dopo aver battuto 3-0 Filadelfia, ha conquistato sabato pomeriggio un successo, palpitante e combattuto (3-2), in casa della Ital Soft Gioia Tauro

I parziali raccontano una partita dall’andamento altalenante: 27-29, 25-13, 25-23, 23-25, 15-12.

Non è stata una partita esteticamente bella, in quanto caratterizzata da tanti errori di entrambe le formazioni. La Puliservice e il mister Giglietta sanno di dover lavorare ancora sodo, ma portano a casa una vittoria importante e sofferta che fa gruppo, morale e classifica in queste prime battute di torneo.

In casa amaranto c’è tanto da lavorare, ma il dato positivo è ovviamente il risultato che conferma l’ottimo avvio di campionato.

In un campionato competitivo come questo, con una composizione e formula articolata e particolare, le ragazze di Reggio Calabria hanno rischiato tanto, ma hanno mostrato buona capacità di reazione nei momenti decisivi, pur sapendo di poter fare molto di più.

Il prossimo appuntamento per la Puliservice è per sabato 25 ottobre alle 19, quando le amaranto sfideranno la forte New Teosidos. La partita sarà trasmessa in diretta sulla tv ufficiale Reggio TV