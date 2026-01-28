La Puliservice passa il turno in Coppa Calabria

Ancora una vittoria per la Puliservice Reggio Calabria impegnata nella quarta sfida stagionale contro la Radioxstore Lory Volley Pizzo.
Ordinaria amministrazione per le amaranto che hanno sopperito all’assenza di Giulia Speranza con una efficace prestazione di gruppo.
Ancora 0-3 sulla falsariga delle sfide precedenti.
16-25,6-25,15-25 per poi volgere verso un allenamento congiunto con la medesima squadra che gioca in Serie B.
Percorso impeccabile tra campionato e Coppa Sergio Sorrenti, attendendo, adesso, di conoscere la prossima avversaria.
In campionato, invece, si ritornerà in campo alle 19 di sabato 31 gennaio al Boccioni contro la Cidue di Campo Calabro.
Alle 18dello stesso giorno giocherà anche la prima squadra del network, la Domotek Volley, Serie A3, che sfiderà a domicilio Campobasso, mentre, nella C Maschile, contemporaneamente, l’Amaro Dhelios giocherà in casa della New Hospital Paola.