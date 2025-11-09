La Puliservice non si ferma più: 3-0 perentorio sulla Radioxstore Lory Volley

La Puliservice Reggio Calabria, selezione femminile della Sportspecialist rispetta i pronostici della vigilia e continua a vincere emulando la bella vittoria esterna in Serie A3 della prima squadra, a marchio Domotek, in quel di Modica.



Al PalaBoccioni, davanti ad un pubblico festante, le giovanissime della Radioxstore Lory Volley Pizzo si sono dovute arrendere di fronte alla cresciuta di un gruppo che può ancora migliorare tanto.



25-6, 25-11 e 25-7 i parziali di una gara rapida e ben disputata dalle pallavoliste di Franco Giglietta e Luciano Azzarà. Match rapido e ben disputata dalle pallavoliste di Franco Giglietta e Luciano Azzarà.

D’impatto la prestazione del giovane libero Sartiano che sta sostituendo con coraggio l’infortunata D’Elia.

Spazio per tutto il roster amaranto che ha beneficiato di una buona risposta da Neri, dalle sorelle Scibilia, da Nava e da Palermo.

Una prova d’autorità guardando con fiducia agli impegni futuri.

Non c’è tempo: mercoledì 12 novembre alle 19, è già tempo di turno infrasettimanale in casa della Cidue Campo Calabro, la prima di due trasferte consecutive che porteranno poi Speranza e compagne a Soverato, nella Palestra di Sant’Andrea dello Ionio Apostolo, sabato alle 19 per sfidare la Pepea.