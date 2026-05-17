La Puliservice non sbaglia: 3-1 in gara 1 di finale

La Puliservice non sbaglia: 3-1 secco contro la Pallavolo Rossano.
La gara ha dovuto subire un brusco cambio di campo a causa di un problema nelle attrezzature da gara del Boccioni.
Sotto rete alle 20 al PalaCsi di Gallina.
Sfatato il tabù Pallavolo Rossano: tre set a uno (25-20, 25-17, 19-25, 25-19).
Dopo la sconfitta in Coppa Calabria al PalaCalafiore, la reazione delle amaranto è stata perentoria.
Fantastica la prova di Verduci e D’Elia in grande evidenza.
Martina Salvatore al centro realizzerà i punti determinanti del primo set.
Quel che impressiona, però, è il collettivo.
L’inserimento di Ilenia Buonfiglio è stato più che determinante.
Capitan Suelen Oliveira (da trascinatrice, come sempre, così come Perri) e compagne non hanno mollato di un centimetro la contesa, reagendo nei momenti di difficoltà al cospetto di un grande avversario.
La serie è apertissima e adesso si sposterà al Palazzetto di Rossano il 23 maggio alle 19.
L’eventuale “bella”, invece, è in programma, qualora occorresse, il 30 maggio alle 19 al Boccioni.
Chi vincerà la serie accederà al campionato di Serie B.