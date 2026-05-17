La Puliservice non sbaglia: 3-1 in gara 1 di finale

La Puliservice non sbaglia: 3-1 secco contro la Pallavolo Rossano.

La gara ha dovuto subire un brusco cambio di campo a causa di un problema nelle attrezzature da gara del Boccioni.



Sotto rete alle 20 al PalaCsi di Gallina.

Sfatato il tabù Pallavolo Rossano: tre set a uno (25-20, 25-17, 19-25, 25-19).

Dopo la sconfitta in Coppa Calabria al PalaCalafiore, la reazione delle amaranto è stata perentoria.

Fantastica la prova di Verduci e D’Elia in grande evidenza.

Martina Salvatore al centro realizzerà i punti determinanti del primo set.

Quel che impressiona, però, è il collettivo.

L’inserimento di Ilenia Buonfiglio è stato più che determinante.

Capitan Suelen Oliveira (da trascinatrice, come sempre, così come Perri) e compagne non hanno mollato di un centimetro la contesa, reagendo nei momenti di difficoltà al cospetto di un grande avversario.

La serie è apertissima e adesso si sposterà al Palazzetto di Rossano il 23 maggio alle 19.

L’eventuale “bella”, invece, è in programma, qualora occorresse, il 30 maggio alle 19 al Boccioni.

Chi vincerà la serie accederà al campionato di Serie B.