La Puliservice inaugura in trasferta il girone di ritorno

Giro di boa nel girone iniziale di C Femminile.
La capolista Puliservice Reggio Calabria vuole continuare a vincere.
All’andata fu 3-0 contro la Coressence Filadelfia Cup Volley.
Oggi, le amaranto dovranno dare attenzione al fattore campo contro un’avversaria che, al momento, occupa il sesto posto in classifica con 14 punti.
Reggine battistrada con 29 punti, una sola vittoria al tie-break a Gioia Tauro, team ospitato da Capitan Oliveira e compagne sabato al Boccioni. Nella prima nel 2026, invece, le ragazze di Mister Giglietta se la vedranno con l’inseguitrice New Teosidos, a ridosso della capolista con 27 punti.
Buone notizie dall’infermeria.
Finalmente, risulterà tra le convocate Elisa D’Elia, libero costretta ai box, causa infortunio, per larga parte del girone d’andata.
Rispetto alla sfida precedente, vinta a Cinquefrondi contro la Rodinò Siderno, pronta al come back anche Giulia Speranza.
Si giocherà giovedì 18 dicembre alle 18.30 presso il Palazzetto dello Sport di Filadelfia.