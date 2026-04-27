La Puliservice conquista la finale del campionato di Serie C Femminile

27 Aprile 2026 Redazione Sport 0

La Puliservice Reggio Calabria conquista la finale del campionato di Serie C Femminile.
Si troverà di fronte la Pallavolo Rossano che ha battuto Cutro 3-0.

La formazione amaranto ha piegato 1-3 la formazione lametina dell’Arpaia.

Molto bene le reggine, eccezion fatta per un piccolo calo avvenuto nel terzo set con il risultato che sorrideva alle ospiti 8-2.
Prova importante sopperendo all’assenza di una pedina cardine come la centrale Martina Salvatore sostituita da Ludmilla Nava.
Reazione di carattere nel quarto set.
Questi i parziali: 15-25, 20-25, 25-21,15-25.

Il 16 maggio a Reggio Calabria, ed il 23 a Rossano, con eventuale gara tre, il 30 maggio le date per l’attesa finale.

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