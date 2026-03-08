La Puliservice chiude la stagione regolare con l’ennesimo 3-0

La Puliservice Reggio Calabria si prepara bene all’impegno di Coppa Calabria ed alla post-season.
Sabato prossimo sarà tempo di Final Four di Coppa contro la New Teodosis, in un derby che promette contenuti tecnici di spessore.
Le amaranto vincono anche nell’ultima sfida del girone.
3-0 secco, come da pronostico contro la Rodinò Costruzioni, team già certo del piazzamento post-season.
Questi i parziali del match agguantato dalla Puliservice: 25-15,25-17 e 25-14.
Nei playoff il percorso della reggine partirà, con ogni probabilità, dal confronto con lo Sporting Magna Graecia di Catanzaro.
Versione young per le amaranto: a riposo la forte centrale Martina Salvatore. Preservata Giorgia Fiorini reduce dal virus influenzale, idem il Capitano Suelen Oliveira.
Un set anche per il libero Elisa D’Elia.