La Puliservice a Rossano per la stoccata decisiva

Cavalcando l’onda della Domotek Volley Reggio Calabria, che in ambito maschile ha fatto man bassa, vincendo la Coppa Italia Del Monte, la Supercoppa di Lega ed accedendo alla categoria superiore, la Serie A2, oggi tocca alle amaranto in rosa.

Dopo la vittoria in casa, le amaranto, allenate dai Mister Franco Giglietta e Luciano Azzarà cercano la stoccata decisiva.

Dopo l’1-0 nella serie contro la fortissima Rossano, team che ha vinto la Coppa Calabria “Memorial Sergio Sorrenti” proprio contro la Puliservice, è ora di scendere in campo.

Alle 19 a Rossano, è grande sfida.

In caso di vittoria delle avversarie, la decisiva gara tre in campo è fissata per il 30 maggio, eventualmente, al Boccioni, casa delle reggine da inizio stagione.

Chi vincerà la serie volerà in Serie B.