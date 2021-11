La Provincia di Vibo approva il Bilancio di Previsione 2021-2023, Solano esulta: “Giornata storica”

Il Consiglio della Provincia di Vibo Valentia ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023. «Da oggi la Provincia di Vibo, dopo circa 9 anni di agonia, risorge a nuova vita», – ha affermato il presidente Salvatore Solano. «Tre anni fa, nessuno riteneva possibile risollevare le sorti di questo ente pubblico. Noi, con un lavoro corale, abbiamo dimostrato che la buona amministrazione è ancora possibile, non solo approvando il bilancio ma nel contempo riducendo il disavanzo di circa 5 milioni di euro», – ha evidenziato Solano, rivolgendosi ai consiglieri e ringraziando «per l’apporto straordinario e fondamentale dato in questi anni» il segretario generale, Mario Ientile e la dottoressa Caterina Gambino, nonché tutti i lavoratori dell’ente «per la professionalità e lo spirito di abnegazione dimostrati».



Il Bilancio di Previsione 2021-2023 e il Documento Unico di Previsione (DUP) ad esso collegato è passato in Consiglio con il voto unanime dei consiglieri presenti. Oltre al presidente Solano hanno votato a favore i consiglieri provinciali: Domenico Anello, Francesco Antonio Artusa e Antonella Grillo, (eletti in Consiglio con la lista “Rinascita Vibonese”); Antonio Raffaele Corigliano e Carmine Mangiardi (eletti in Consiglio con la lista “Civilmente Impegnati”); Giuseppe Dato (eletto in Consiglio con la lista “Forza Civica”); Maria Condello e Gregorio Profiti (eletti in Consiglio con la lista del Partito Democratico). All’assise provinciale risultavano assenti i consiglieri Antonio Carchedi (eletto in Consiglio con il Partito Democratico) e Daniele Antonello Vasinton (eletto in Consiglio con Rinascita Vibonese).

Dopo le relazioni tecniche del Segretario generale, Mario Ientile e della responsabile della struttura “Affari Finanziari, Programmazione e Tributi” dell’ente, Caterina Gambino, ai quali oltre al presidente anche il Consiglio ha tributato il proprio plauso «per l’eccezionale lavoro svolto», a prendere la parola è stato il consigliere Corigliano. «Oggi per la Provincia di Vibo è una giornata storica perché questo Consiglio, di cui mi onoro di far parte, sta per approvare il bilancio. Un atto importantissimo che – ha affermato il consigliere Corigliano – aprirà nuovi e luminosi scenari dopo il buio economico che ha caratterizzato l’ente e, quindi, il nostro territorio provinciale per lunghissimi anni».

A dare il proprio contributo all’assise, entrando anche in aspetti di natura sociale, economica e finanziaria è stata, subito dopo, la consigliera Grillo. «È opportuno procedere all’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 prendendo a riferimento tendenzialmente le previsioni della Programmazione triennale approvata, dando atto – ha sottolineato, tra le altre cose, la consigliera Grillo – che la situazione sarà oggetto di attenti monitoraggi in riferimento all’andamento effettivo delle entrate e auspicando, qualora la congiuntura economica negativa si protraesse ancora a lungo, adeguati provvedimenti governativi». Ad esprimere «il proprio compiacimento per l’importante traguardo amministrativo raggiunto» è stato anche il vicepresidente Domenico Anello. «Abbiamo raggiunto in questa fase finale del nostro mandato un risultato eccezionale. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul fatto che in soli tre anni saremmo riusciti ad approvare il bilancio di un ente considerato, dai più, morto e sepolto. Abbiamo invertito la rotta politica, attraverso azioni di buona amministrazione. Oltre al bilancio – ha evidenziato Anello – mi preme sottolineare gli ingenti finanziamenti ottenuti che, nei prossimi mesi, verranno investiti su strade e scuole».

A mettere a verbale nelle fasi conclusive del Consiglio le loro dichiarazioni a sostegno del voto favorevole all’approvazione del bilancio sono stati i consiglieri Mangiardi e Profiti.

«La decisione di votare a favore del bilancio è stata presa dopo un’attenta disamina della pratica in questione. Lo riteniamo – ha asserito il consigliere Mangiardi – un atto di responsabilità nei riguardi dell’intero territorio provinciale e della sua comunità. Ridare, dopo anni, slancio e impulso economico finanziario all’ente Provincia non può che innescare dinamiche positive per tutta la realtà vibonese». A rimarcare «i benefici che l’approvazione del bilancio della Provincia può comportare per i cittadini del Vibonese» è stato infine, attraverso la redazione di un apposito documento, il consigliere del Partito Democratico, Gregorio Profiti. «La Provincia di Vibo, dopo circa 9 anni, si dota finalmente di un bilancio. Ho deciso, responsabilmente, di votare a favore dell’approvazione del Bilancio 2021 – 2023 per consentire alla massima istituzione del Vibonese di rinascere. L’approvazione del bilancio consentirà all’ente di avviare, dopo anni, un percorso di crescita e di sviluppo del territorio provinciale. Il fine ultimo è quello di tornare ad erogare servizi efficienti ai cittadini del Vibonese in settori nevralgici quali quelli della Viabilità, dell’Edilizia scolastica e dell’Ambiente. Ecco perché – ha messo in luce Profiti – facendo leva su un approccio etico, al quale si deve richiamare la politica nell’esclusivo interesse collettivo, – ho deciso di votare l’approvazione del bilancio della massima istituzione provinciale».