La proposta di Barillari: “Creare un tavolo permanente dei sindaci delle Serre”

“Creare un tavolo permanente dei sindaci delle Serre, senza alcuna predisposizione gerarchica, al fine di operare un’analisi territoriale per capire dove si può intervenire”. È l’idea lanciata dal sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, nel corso dell’incontro svoltosi a Simbario con il prefetto di Vibo Valentia Francesco Zito, il locale primo cittadino Ovidio Romano e l’omologo di Spadola Cosimo Damiano Piromalli. Idea che potrebbe tradursi anche in “uno strumento di maggior consapevolezza per la Prefettura”.

Dopo aver auspicato “la cooperazione fra le varie comunità” per “la difesa dei servizi” e, quindi, per interrompere “la spoliazione degli ultimi 20 anni”, Barillari è sceso nei dettagli della proposta ed ha sottolineato che, insieme ai servizi, “è venuto a mancare l’indotto e, di conseguenza, un flusso importante per l’economia del territorio”.

Barillari ha, in particolare, rivolto lo sguardo al destino dell’Agenzia delle Entrate, dell’Ufficio del giudice di pace e dell’ospedale palesando l’intenzione di avviare una collaborazione atta al realistico ripristino dei servizi. “Crediamo – ha concluso – di aver trovato una sponda valida nella Prefettura per portare dei risultati e ridare ai cittadini speranza nelle Istituzioni”.

L’evento ha testimoniato l’attenzione di Zito per l’entroterra e la disponibilità a farsi interprete delle istanze rappresentate dai sindaci. Il prefetto dovrebbe tornare nella città della Certosa in occasione dell’apertura di un bene confiscato alla mafia e ristrutturato per essere destinato a finalità pubbliche.