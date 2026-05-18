La proposta di Arcudi (La Strada) affinché la politica “torni ad essere costruzione di comunità”

*di Anna Arcudi – Da quando i partiti si sono trasformati in strutture sempre più leggere ed elettorali la politica ha smesso di svolgere una delle sue funzioni fondamentali: essere un luogo di formazione collettiva, di elaborazione culturale e di partecipazione popolare. Una delle più gravi conseguenze è stata la riduzione degli spazi di confronto reale tra le persone. È proprio in relazione a questo senso di svuotamento della dimensione collettiva del pensiero politico che nasce l’esperienza del movimento La Strada. Dall’esigenza cioè di ricostruire, nel proprio contesto cittadino, luoghi permanenti di discussione politica e di partecipazione. Le grandi ideologie e i partiti di massa hanno avuto in passato il merito di creare – all’interno delle sezioni, nelle assemblee, nelle “scuole di partito” – spazi nei quali cittadini, lavoratori, studenti e militanti, mentre si confrontavano sui problemi concreti della società, costruivano visioni del mondo e maturavano una coscienza critica. Oggi la discussione politica si è trasferita nei dibattiti televisivi o sui canali social, diventando sempre più semplificata e conflittuale, allontanando le persone dalla possibilità di sentirsi protagoniste della costruzione di nuovi modelli di società. I tempi lunghi della discussione e del confronto, necessari alla elaborazione e alla espressione di un pensiero coerente, sono finiti, sostituiti dalla reazione istantanea sui social e dagli slogan elettorali in tempo di rinnovo amministrativo.
Oggi sembra che alla politica, soprattutto a quella locale, non venga più chiesto di elaborare una visione di ampio respiro della società o di creare spazi di pensiero collettivo, ma di occuparsi esclusivamente di cose concrete, considerate apparentemente neutre e tecniche. Al contrario, sappiamo bene che nessuna scelta pubblica è davvero neutrale: ogni decisione concreta – dall’urbanistica ai servizi sociali, dalla scuola ai trasporti, dalla cultura all’ambiente – riflette sempre una determinata idea di società, di diritti, di rapporti tra le persone e di priorità collettive. Anche la gestione più “pratica” della città contiene inevitabilmente una visione del mondo.
In questi anni La Strada ha provato a rimettere al centro una proposta di metodo: diventare un luogo permanente di discussione politica, provando ad aprire un varco nella passività, costruendo spazi all’interno dei quali le persone possano riconoscersi come soggetti attivi e protagonisti di una rigenerazione collettiva della società.
Quella de La Strada è un’esperienza che non può essere interpretata come una semplice forma di civismo. Non è una lista elettorale costruita soltanto per partecipare alle competizioni amministrative, né un contenitore neutrale nel quale possano coesistere indistintamente idee incompatibili tra loro.
La Strada è un gruppo politico che possiede una precisa identità culturale e valoriale, chiaramente collocata dentro una tradizione di sinistra, e che ha come obiettivo quello di costruire un luogo nel quale la politica torni ad essere relazione, confronto, costruzione di comunità.
La proposta di Arcudi (La Strada) affinché la politica “torni ad essere costruzione di comunità”
*di Anna Arcudi – Da quando i partiti si sono trasformati in strutture sempre più leggere ed elettorali la politica ha smesso di svolgere una delle sue funzioni fondamentali: essere un luogo di formazione collettiva, di elaborazione culturale e di partecipazione popolare. Una delle più gravi conseguenze è stata la riduzione degli spazi di confronto reale tra le persone. È proprio in relazione a questo senso di svuotamento della dimensione collettiva del pensiero politico che nasce l’esperienza del movimento La Strada. Dall’esigenza cioè di ricostruire, nel proprio contesto cittadino, luoghi permanenti di discussione politica e di partecipazione. Le grandi ideologie e i partiti di massa hanno avuto in passato il merito di creare – all’interno delle sezioni, nelle assemblee, nelle “scuole di partito” – spazi nei quali cittadini, lavoratori, studenti e militanti, mentre si confrontavano sui problemi concreti della società, costruivano visioni del mondo e maturavano una coscienza critica. Oggi la discussione politica si è trasferita nei dibattiti televisivi o sui canali social, diventando sempre più semplificata e conflittuale, allontanando le persone dalla possibilità di sentirsi protagoniste della costruzione di nuovi modelli di società. I tempi lunghi della discussione e del confronto, necessari alla elaborazione e alla espressione di un pensiero coerente, sono finiti, sostituiti dalla reazione istantanea sui social e dagli slogan elettorali in tempo di rinnovo amministrativo.