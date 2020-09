La Proloco di Serra San Bruno dona una casetta di legno al Comune

Dopo l’incendio doloso dell’altra notte, a danno della casetta presso Santa Maria del Bosco, nella giornata di oggi la Pro Loco di Serra San Bruno ha offerto al Commissario straordinario dottor Guerra, una delle proprie casette in legno per sostituire quella incendiata.

“Riteniamo – spiegano i componenti del Direttivo – questo sia un atto doveroso per la nostra associazione, verso tutta la comunità e per ripristinare in tempi brevi un luogo sacro, incantevole e meta di turisti come quello che il Santuario di Santa Maria del Bosco rappresenta. Speriamo che tale gesto possa dare una volta per tutte il messaggio che la voglia di riscatto, la voglia di ripartire dei serresi non si ferma con simili scellerati gesti”.