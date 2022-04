La Pro loco di Mongiana ottiene l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

Traguardo importante per la Pro Loco Mongiana: è ufficiale infatti l’iscrizione nel Runts (Registro unico nazionale del Terzo Settore). “Tra le prime associazioni in Italia a raggiungere questo importante traguardo – sostiene la presidente Morena Pisano – spiccano le Pro Loco affiliate Epli (Ente Pro Loco Italiane), il cui impegno e la costante attività di assistenza sono stati determinanti nel raggiungimento di questo obiettivo. Il riconoscimento ufficiale di APS (Associazione di Promozione Sociale), ottenuto con decreto n. 3594 del 31/03/2022, arriva dopo un lavoro intenso di adeguamento al codice del Terzo Settore, secondo le disposizioni normative dettate dal D. Lgs. 117/2017”.

Pisano spiega inoltre che “l’iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il Terzo Settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. La Pro Loco di Mongiana da sempre si adopera nel fornire servizi alla comunità in termini di valorizzazione e promozione del territorio, favorendo la crescita culturale e il senso di cittadinanza attiva. Questo traguardo – conclude – ci spinge a fare sempre di più e a continuare il nostro operato”.