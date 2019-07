La preoccupazione dei tirocinanti della Trasversale delle Serre e di Soverato: “Nessuna risposta”

A pochi giorni di distanza dalla convocazione dei sindacati da parte della Regione è stato organizzato un sit-in presso la Prefettura per sollecitare il Prefetto ad interessarsi alla questione dei tirocinanti degli enti locali.

“Già il 24 giugno scorso – precisano i tirocinanti della Trasversale delle Serre e di Soverato – la Nidil Cgil, la Felsa Cisl e la Uiltemp Uil erano stati dal Prefetto sulla base di una convocazione pervenuta a seguito di richiesta formale da parte delle sigle, ma ad oggi nessuna risposta è stata data.

Tra pochi giorni nuove mobilitazioni sono in atto presso la Cittadella per sollecitare le istituzioni a dare risposte certe.

Noi tirocinanti della Trasversale delle Serre sollecitiamo l’intervento immediato del sindacato per fare luce sulla questione che coinvolge 4800 tirocinanti e rispettive famiglie”.

“Fermo restando l’impegno dell’assessore Angela Robbe circa il reperimento delle risorse necessarie, siamo comunque preoccupati – confessano i tirocinanti . per la nostra futura sorte poiché ad oggi nulla risulta scritto. Confidiamo nell’impegno delle istituzioni locali e del sindacato, poiché né dai ministeri né dai nostri parlamentari calabresi seduti a Roma abbiamo avuto il minimo sostegno.