La Polizia trova hashish in casa: 29enne tratto in arresto

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato di Rossano, diretto dal Vice Questore Cataldo Pignataro, nel corso di una operazione di Polizia Giudiziaria finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio ed al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti ha tratto in arresto il 29enne B.A..



Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati circa 47 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi pronte per lo spaccio e la somma contante di 220 euro in banconote di piccolo taglio.

Considerati gli indizi raccolti, il giovane è stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dell’avvenuto arresto è stato informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari.