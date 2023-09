La Polizia trova droga: ristorante chiuso per 15 giorni

Nel corso di mirati servizi disposti dal Questore di Vibo Valentia, nell’area della “Costa degli Dei”, la Squadra Mobile e il Posto Fisso di Tropea in sinergia operativa con la Divisione Polizia Amministrativa della Questura, hanno effettuato serrati controlli agli esercizi pubblici maggiormente frequentati a Ricadi, al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e prevenire il verificarsi di episodi di violenza e risse.



Nel corso dei controlli tesi al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno effettuato, lo scorso 22 agosto, una perquisizione che ha interessato i locali di un ristorante situato nella località costiera, rinvenendo all’interno di una dependance un consistente quantitativo di droga che, per le modalità con cui era stato conservato e confezionato, appariva destinato allo spaccio.

Sulla scorta delle evidenze emerse l’uomo era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre il Questore della Provincia di Vibo Valentia, per la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, ha emesso, lo scorso 21 settembre un provvedimento di chiusura per 15 giorni dell’esercizio commerciale ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., sospendendone la licenza e ordinandone l’immediata chiusura.