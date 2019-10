La Polizia ha scoperto i presunti autori di numerosi furti nelle abitazioni

Nella giornata di martedì, personale della Squadra Mobile della Questura di Cosenza ha individuato una coppia di Cosenza, che nelle ultime settimane avrebbe perpetrato un serie di furti in città.



La Polizia, infatti, in seguito ad un’attività investigativa, ha identificato in un uomo, il 32enne P.P.O. e nella propria compagna, la 28enne P.F.S., i presunti autori di una serie di furti consumati e tentati in strutture sportive e in abitazioni, avvenuti nelle ultime settimane nella città di Cosenza e Rende.

In particolare, dalla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza di un tentato furto in una struttura sportiva, gli investigatori sono riusciti ad individuarne i sospettati, nonostante gli stessi avessero tentato di celare la propria identità con dei copricapo. I due, noti agli investigatori perché gravati da numerosi precedenti di polizia specifici, sono stati fermati e controllati nella tarda serata mentre si aggiravano in maniera furtiva in una via del centro di Cosenza e, dopo una lunga perquisizione personale e locale a carico degli stessi, è stata rinvenuta, occultata in un magazzino, parte della refurtiva trafugata nei giorni addietro in due strutture sportive, consistenti in abbigliamento e materiale sportivo. La coppia è stata pertanto deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente ed il materiale recuperato restituito ai legittimi proprietari.