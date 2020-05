La politica regionale e le elezioni comunali a Serra San Bruno: Luigi Tassone ospite di “On the news”

Seconda puntata nella versione “live streaming” per “On the news”, la trasmissione di approfondimento trasmessa ogni sabato alle 16 sulla pagina Facebook del programma e su quella del quotidiano d’informazione on line “Il Meridio”.



Lo “speciale” di questo fine settimana sarà articolato in due tranche: nella prima i conduttori Antonio Zaffino, Biagio La Rizza e Marco Primerano discuteranno insieme allo studioso di scienze sociali Antonio Cavallaro degli effetti della pandemia sugli aspetti economici, sociali e psicologici; nella seconda sarà ospite il consigliere regionale del Pd Luigi Tassone che traccerà un bilancio di questo avvio di legislatura regionale soffermandosi in particolare sulla gestione dell’emergenza sanitaria ed economica in Calabria e sulle evoluzioni del sistema politico. Non mancheranno i riferimenti alla situazione di Serra San Bruno, chiamata alle urne nel prossimo autunno.