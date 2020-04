La politica delle (in)competenze e la società filopancista

L’accesso scontro tra maggioranza e opposizione – senza esclusione di mezzi e di colpi – andato in scena in uno dei momenti più delicati della storia repubblicana ha reso necessaria un’attenta riflessione sullo stato della politica e della società. Ancora una volta è stato chiaro che a prendersi la scena non sono le idee, i ragionamenti, i confronti sui contenuti dei provvedimenti, ma lo scontro radicale combattuto con le armi della semplificazione e della banalizzazione, con l’estremizzazione dei concetti (ma sarebbe più corretto parlare di slogan), con l’elevazione a rappresentazione ideologica di meme, “ridicolizzazioni” e finte slide.

Stendiamo il classico velo sulla statura dei rappresentanti politici (sembra un azzardo parlare di statisti) e specifichiamo che questo tentativo di analisi non ha ad oggetto singoli partiti, ma la generale impostazione del sistema politico e la qualità della classe dirigente. Le principali domande alle quali non si può rinunciare sono: perché si è imposto questo tipo di rappresentanti politici a scapito di uomini e donne dalle maggiori competenze? Perché la serietà non “fa notizia”, viene messa da parte dai canali di comunicazione e di conseguenza dalle fonti di dibattito? Perché c’è la sensazione che il livello di preparazione sia sensibilmente peggiorato anche fra gli “ascoltatori” che poi diventano “diffusori” via social?

Una prima parziale risposta può essere che la società, sempre più vicina agli strumenti di consumo e sempre più lontana dall’autonoma capacità critica, tenda a valorizzare l’uso dei toni alti, l’esposizione mediatica, la riduzione all’osso dei concetti. In particolare, questa eccessiva spoliazione non solo dei dettagli ma anche di elementi essenziali porta ad un livellamento che esclude di fatto il riconoscimento delle competenze. Due opinioni non possono essere messe sullo stesso piano se partono rispettivamente dal conforto dello studio e dei dati scientifici (l’una), e sul parere personale privo di qualsiasi riscontro tecnico, teorico o pratico (l’altra). E, invece, è ciò che accade. Peggio: a volte prevale l’analfabetismo funzionale semplicemente perché più gridato e più esposto.

Se, dunque, vi è una classe politica inadeguata è perché oggi non c’è una società che ragiona a sufficienza, sganciata almeno in parte dall’onda emotiva, ma una società filopancista che agisce in base alle convenienze e che giudica con metro diverso il proprio operato e quello degli altri. Una doppia morale che porta alla critica indiscriminata degli interlocutori e all’esaltazione ingiustificata del proprio io.

Ciò si riflette in una sostanziale accettazione del modello proposto dal (provvisorio) gruppo di riferimento senza una obiettiva valutazione sulla correttezza di comportamenti ed azioni. Almeno fino a quando l’ondata di popolarità non si esaurisce: poi dalla lode si passa al biasimo più totale. È successo con la Democrazia cristiana, con Berlusconi, con Renzi, con il Movimento 5 Stelle e succederà probabilmente con Salvini. Non è una questione di destra o di sinistra, è una questione di capacità di essere imparziali (senza annichilire per questo il proprio pensiero personale, che anzi va valorizzato) nell’interpretazione dei fatti e dei principi.