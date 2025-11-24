La più bella Redel Reggio Calabria della stagione imbriglia la capolista Virtus Ragusa (96-65)

La più bella Redel Reggio Calabria della stagione imbriglia la capolista Virtus Ragusa e si aggiudica i due punti con pienissimo merito. Laquintana (25) e Laganà (24) inarrestabili in attacco, ma tutto il collettivo di coach Cadeo brilla, con una gara solida e attenta, al cospetto della prima in classifica che arrivava al gran completo e da sette vittorie consecutive.

Primo quarto praticamente perfetto da parte della Redel, abile con una difesa asfissiante e senza spazi, concedendo poco o nulla alla Virtus, sfruttando anzi la velocità in contropiede con Fernandez in versione assist man e Laquintana con effetti speciali e punti importanti. Non da meno Marini e Maresca a dispensare rimbalzi, stoppate e canestri. Sul finale c’è anche modo di apprezzare il ritorno sul parquet di Agbortabi. Alla prima sirena è 17-9.

E il secondo periodo esalta ancora di più il numeroso pubblico reggino. Redel trascinata dalle giocate di un Laganà scatenato. Ed ancora, profumo del cotone per Marini, arcobaleno di Clark e bomba di Laquintana. Ragusa si affida a Brown, ma anche il talentuoso giocatore (9 punti) fa fatica contro una Viola ben messa in difesa, specialmente sotto il profilo mentale. Si va all’intervallo lungo con altre tre ripartenze letali dei padroni di casa che volano sul 53-29 con Laquintana a quota 18.

Apertura di terzo periodo con la timida reazione iblea, sull’asse Adeola-Brown; tanto efficace lavoro in difesa per Zampa nel marcare e limitare uno dei top-scorer del girone. Servono quindi le triple di Maresca e Laquintana che ricacciano indietro il tentativo di rimonta: 61-36 che diventa 63-36 con l’appoggio ancora di Laquintana che tocca i 23 punti. Viola inarrestabile e che continua a colpire in attacco. Clark mette due bombe, l’ultima sulla sirena, in mezzo Laganà ancora a segno con una facilità disarmante. Si chiude il quarto 76-43 a +33.

Ultimo periodo, ancora nel segno di Clark e Laganà, in trance agonistica. Il resto è gestione accademica, con Agbortabi che torna a segnare, Fiusco che ne mette 5 di fila e la Viola che per la seconda gara di fila raggiunge, e stavolta supera, quota 90. Dentro anche gli under Marianelli, Macrillante e Calogero che si uniscono alla festa neroarancio. 96-65 finisce qui, nel tripudio del PalaCalafiore.

REDEL REGGIO CALABRIA-VIRTUS RAGUSA 96-65

Redel Reggio Calabria: Fiusco 7, Agbortabi 4, Marinelli, Laganà 24, Fernandez 3, Zampa 6, Marini 11, Maresca 6, Clark 12, Calogero, Laquintana 25, Macrillante. All. Cadeo.

Virtus Ragusa: Cantone, Brown 22, Cardinali 3, Piscetta 10, Fabi 5, Tumino 5, Adeola 8, Peterson 10, Lanzi 2, Ianelli. All. Di Gregorio.

Arbitri: Beccore e D’Amore di Messina.