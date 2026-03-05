La Piccola Opera Papa Giovanni cerca Assistente Sociale–Operatrice Centro Antiviolenza. Sede di lavoro Reggio Calabria e provincia

L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ricerca un Assistente Sociale, di sesso femminile, con specifica formazione come operatrice di centri antiviolenza da inserire a tempo determinato part-time presso i propri servizi territoriali antiviolenza nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria.



Requisiti formativi e professionali:

• Laurea in Scienze del Servizio Sociale

• Iscrizione all’Albo Ordine Assistenti Sociali

• Formazione specifica sul contrasto alla violenza di genere e sulle metodologie di lavoro nei centri antiviolenza

• Formazione/Esperienza in ambito di orientamento al lavoro e reinserimento lavorativo di persone vulnerabili

Costituiscono titolo preferenziale

• Esperienza in case rifugio o centri antiviolenza

• Capacità di ascolto, empatiche e relazionali

• Capacità di analisi e valutazione

• Attitudine al lavoro in équipe multidisciplinare e lavoro integrato

• Flessibilità, capacità di problem solving

• Patente di guida B e disponibilità agli spostamenti sul territorio

Responsabilità

• Fornire supporto per i percorsi di empowerment ed il reinserimento socio-lavorativo;

• Accompagnare le donne nei percorsi formativi o di tirocinio per l’inclusione attiva;

• Facilitare la relazione tra le beneficiarie, formatori ed enti ospitanti;

• Collaborare con le diverse figure professionali specializzate dell’equipe multidisciplinare

• Monitorare l’andamento dei percorsi e supportare il raggiungimento degli obiettivi individuali.

Modalità di candidatura

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae analitico ai seguenti indirizzi e-mail presidenza@piccolaopera.org luciano.squillaci@piccolaoperarc.it entro il 20/03/2026, indicando nell’oggetto: “Candidatura Assistente Sociale – Centro Antiviolenza”.