La paura del Covid-19, la leggenda e la riscoperta della religione: quando tutto sarà finito, saremo diversi

Quel nemico invisibile che sta spaventando l’intero pianeta non sembra volersi fermare. Ogni giorno che passa, le immagini s’incaricano di scuotere le coscienze facendo vedere quanto il pericolo sia reale. In ogni istante, in ogni dove. Nessuno può sentirsi pienamente protetto, né nelle grandi metropoli né nei piccoli paesi di montagna.



Leggende e tradizioni fanno capolino nelle solitarie giornate che ognuno trascorre ritrovando pensieri smarriti, ricordi, parole desuete. Questa tragedia epocale ha segnato anche il ritorno alla preghiera di chi si dichiarava cattolico senza essere praticante, ha consentito di apprezzare – pur in una situazione di dolore nazionale e mondiale – la lentezza della riflessione.

Mentre i gelidi numeri distribuiti dai telegiornali ci stordiscono ulteriormente, torna il desiderio di silenzio.

Serra San Bruno è uno di quei paesi colpiti dagli effetti dello spopolamento: i giovani scelgono la via dell’Università e sempre più spesso non ritornano perché qui le possibilità di trovare un lavoro confacente alle proprie aspettative sono diventate minime. È un paese – al pari di tanti altri – in cui le voci (vere o false) si diffondono e si rincorrono, in cui c’è qualcuno che, sazio delle informazioni veicolate da Facebook, crede di sapere più degli interlocutori.

È un paese che sta seguendo le prescrizioni governative, ma che dovrebbe farlo in maniera più scrupolosa anche perché non è stato immune dai recenti flussi migratori di ritorno dettati dalla legittima (purché accompagnata da comportamenti corretti) paura del Covid-19. È un paese memore di quanto successe circa un secolo fa – quando la “spagnola” non sfondò i confini locali, protetti secondo i fedeli da San Bruno – ma in generale attento alle evoluzioni dei tempi e conscio delle privazioni subite dal suo presidio ospedaliero di riferimento.

Stavolta il “miracolo” potrebbe non esserci, semplicemente perché le epidemie sono difficili da fermare per qualunque comunità, perché c’è sempre una “maglia” più debole nella costanza e nella rigorosità dei comportamenti.

Ecco perché, proprio adesso che il picco dei contagi sta per essere raggiunto, non bisogna minimamente abbassare la guardia. La battaglia è lunga e difficile, sfinisce psicologicamente, nasconde le insidie delle abitudini. Richiede settimane di determinazione, forse mesi. Poi, quando tutto sarà finito, molte cose saranno percepite e valutate diversamente. E anche noi saremo diversi.