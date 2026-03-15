La Pallavolo Rossano vola in finale di Coppa Calabria

Una Pallavolo Rossano spettacolare, solida e dominante conquista con pieno merito la finale della Coppa Calabria di Serie C femminile, superando con un netto 3-0 la L. Sc. Scorte Tecniche Cutro nella seconda semifinale disputata sul parquet del PalaCalafiore di Reggio Calabria. I parziali (25-21, 25-9, 25-15) raccontano di una gara che alla vigilia si presentava ricca di insidie ma che le gialloblù hanno saputo interpretare con personalità, qualità tecnica e grande maturità.

Il confronto era considerato uno dei più delicati della manifestazione. Il Cutro allenato da Michela Sapia, rossanese doc ed ex atleta delle storiche realtà bizantine Rossano e Murialdo, arrivava alla semifinale in grande forma e con entusiasmo. Ma la squadra guidata da Luigi Zangaro ha risposto con una prestazione di altissimo livello, probabilmente una delle migliori dell’intera stagione.

Il primo set si apre all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che si affrontano punto a punto. Il Cutro prova a mettere pressione e conquista un piccolo break iniziale, ma progressivamente la Pallavolo Rossano alza il ritmo del proprio gioco. Le gialloblù cominciano a trovare continuità in attacco, il muro diventa sempre più efficace e la difesa copre con precisione ogni pallone. Nel finale le bizantine allungano con decisione e chiudono il parziale 25-21, mettendo subito un segnale chiaro sulla partita. Nel corso del set trova spazio anche Alba Greco, pronta a dare il proprio contributo alla causa.

Se il primo parziale è stato combattuto, il secondo diventa un autentico monologo rossanese. Le ragazze di Zangaro partono con grande aggressività e non concedono praticamente nulla alla formazione pitagorica. Servizio incisivo, attacchi precisi e una difesa attenta permettono a Rossano di scavare rapidamente un solco incolmabile. Il risultato finale 25-9 racconta perfettamente la superiorità espressa in campo. Nel corso del set entrano nuovamente Alba Greco, devastante al servizio, e Veronica Risuleo, al rientro dopo l’infortunio rimediato nella gara di Bisignano, accolta con entusiasmo dalla panchina e dal pubblico.

Il terzo set riparte inizialmente con un equilibrio simile a quello visto nella prima frazione. Il Cutro prova a reagire e a rimanere agganciato al match, ma Rossano dimostra ancora una volta tutta la propria solidità. Le gialloblù conquistano alcuni break decisivi e prendono definitivamente il controllo della partita. La squadra di Sapia non riesce più a rientrare e Rossano vola verso la vittoria chiudendo 25-15, tra gli applausi del pubblico presente.

Alla fine il risultato appare più netto di quanto si potesse immaginare alla vigilia, ma è il frutto di una prestazione quasi perfetta della Pallavolo Rossano, capace di esprimere una pallavolo intensa, organizzata e di grande qualità tecnica. Applausi comunque meritati anche per il Cutro, autore di una gara generosa e combattuta, ma costretto ad arrendersi alla superiorità delle gialloblù.

Con questo successo la Pallavolo Rossano conquista l’accesso alla finalissima della Coppa Calabria, dove affronterà la Puliservice Reggio Calabria, vincitrice della prima semifinale nel derby contro la New Teosidos Pediatrica, superata con un secco 3-0.

La finale metterà di fronte due delle squadre più forti dell’intero panorama regionale. La Puliservice, allenata da Francesco Giglietta, ha dominato il girone B di campionato chiudendo la stagione senza sconfitte, grazie a una rosa costruita per puntare ai massimi traguardi e composta da atlete di grande esperienza.

Tra le protagoniste spicca la palleggiatrice Giorgia Fiorini, atleta con un curriculum di assoluto rilievo maturato tra Stella Azzurra Catanzaro, Real Padova, Fidelis Torretta in B2, Volley Marsala, Tonno Callipo e Mascalucia prima dell’arrivo a Reggio Calabria. In cabina di regia può contare anche su Giulia Scibilia, cresciuta nella Tonno Callipo prima di approdare alla società reggina.

Nel reparto opposte brilla la qualità di Giulia Speranza, atleta con esperienze importanti tra VolAlto Caserta, Palmi, Sestese, Ariete Prato e Calenzano, mentre il simbolo della squadra è la capitana Suelen Da Silva Oliveira, giocatrice brasiliana dal grande carisma e con un lungo percorso nel volley italiano tra Metauria, Yamamay Lamezia, Polistena, Torretta, Gioiosa, Tonno Callipo e Cinquefrondi.

Una rosa ricca di talento ed esperienza che rende la sfida ancora più affascinante.

Ma la Pallavolo Rossano ha dimostrato durante tutta la stagione di avere carattere, qualità e una straordinaria capacità di affrontare qualsiasi avversario.

E ora, dopo aver conquistato con autorità la semifinale, le gialloblù sono pronte a scendere di nuovo in campo con un solo obiettivo: provare a scrivere un’altra pagina di storia e conquistare la Coppa Calabria.