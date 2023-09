La Pallacanestro Viola Reggio Calabria riparte dal borgo di Monterosso Calabro

È grande l’attesa a Monterosso Calabro: domenica 24 settembre, per la prima volta nella sua storia, quello che è stato definito uno dei borghi più suggestivi della Calabria, ospiterà la Pallacanestro Viola Reggio Calabria in occasione della Festa del basket.

Le attività in programma nell’area polivalente di Monterosso inizieranno alle ore 15 con il torneo quadrangolare tra le squadre giovanili della Pallacanestro Viola, il nuovo basket Soverato, la Pallacanestro Vibo Valentia e il PizzoPlayGraund. Oltre che dai giovani giocatori, le società saranno rappresentate dai presidenti, dagli allenatori e dai team manager.

L’arrivo della squadra nero-arancio, che per storia è tra le piu blasonate del sud Italia, è previsto intorno alle 17. L’intera giornata e gli incontri in programma saranno accompagnati da un commento d’eccezione, quello di Giovanni Mafrici, esperto giornalista sportivo e membro dell Ufficio Stampa della Viola.